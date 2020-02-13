中華商場八棟大樓分別以八德命名，現存於中華路上的自動手扶梯天橋，特別題字「孝」棟、「中華商場」字樣，紀念中華商場。（黃世騏攝）

沒了中華商場，台北西區漸漸落沒，兩位漫畫家各自摸索出當年的商場氛圍，讓故事躍然於紙上。（黃世騏攝）

中華商場即使已拆除多年，但在許多老台北人的眼中，天橋上的叫賣聲、琳瑯滿目的商場，仍是難忘而歷歷在目的光景。漫畫家阮光民、小莊，在兩卷圖像版《天橋上的魔術師》中，不僅重現了中華商場的風采，也將小說家吳明益筆下的商場居民刻劃的活靈活現。雲林長大的阮光民，知道中華商場是許多台北人的共同回憶，絲毫不敢大意，「照片、影片的蒐集是必須的，甚至逐格播放影片，一格一格的看清細節來繪製中華商場的面貌。在我的想像中，中華商場氣味獨特，大家都會跑到這裡來採買各種物品，像是獨立於城市之外的沙洲。」

小莊表示，國中畢業後從台中北上唸書，在高中時代總會經過中華商場，「那是台北東區還沒興盛起來的年代，西區最為繁華，當時覺得自己是土包子，特別穿的『帕哩帕哩』(時髦之意)，沒想到第一次走上天橋就被一個男人勒索了，他的造型有點像是〈強尼．河流們〉篇中的角色阿猴，穿著『控芭樂褲』(喇叭褲之意)，所以在畫這個角色時，形象非常鮮明。」

利用年少回憶，揉和吳明益在原著描繪的故事氛圍，小莊漸漸在腦中拼湊出中華商場的熱鬧樣貌，「我盡量在漫畫中捕捉當時的氣氛，商場在表面上有來來去去的人潮，但在背後卻有緊密的生態。」而小說中頭髮油膩、穿著傘兵鞋，眼睛像蜥蜴的靈魂人物「魔術師」，在兩位漫畫家筆下也各顯特色。小莊聯想到了老兵，在魔術師身上刻畫了歲月的滄桑；在阮光民眼中，魔術師則要有一定的「顏值」，才不會嚇跑故事裡圍觀魔術師變戲法的小朋友。

阮光民表示，漫畫有趣之處在於此，一百個人畫魔術師，就會有一百種樣子。小莊也認為，漫畫與小說相比，必須以圖像將故事說出來，創造漫畫家的視角。兩人各自演繹小說的四篇篇章，整理、消化小說的內容，重組故事軸線，分別摸索出將文字轉化為圖像的訣竅。

身兼漫畫家與廣告導演二職的小莊透露，自己拍片久了，則是會注意人事時地物的設定，「像是拆解結構一樣，加上我擅長於圖像思考，人名記不住，首要便是將人物圖像化，才有利於故事進行。把充滿形容、情感的文字，轉為充滿空間、比例、大小、氛圍、色彩的畫面。」

阮光民則分享，「反覆將原著看個五、六遍以後，靜置兩、三個禮拜，腦中所想到的情節，就是最重要且一定要畫的橋段，抓到故事的精神是最重要的。角色需要依靠自己的生活經驗去想像，如〈石獅子會記得哪些事〉篇中的阿蓋，我從兒時玩伴的臉去想像他的調皮樣。相較於以前為舞台劇《人間條件》畫改編漫畫，小說更難掌握的是如何具象化文字敘述，將虛無飄渺的文字具現化出來，是非常有成就感的事情。」

對許多老台北人來說，商場邊的鐵道隆隆聲是難忘記憶，藉由漫畫家小莊的畫筆，也能重拾當時的美麗記憶。（新經典文化提供）

消逝的中華商場，藉由漫畫家阮光民的畫筆，重新為許多老台北人的回憶上色。（新經典文化提供）

(中時 )