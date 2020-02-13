新冠肺炎疫情重擊觀光產業，交通部提出紓困、復甦與振興方案，總共匡列500億元。旅遊業者普遍認為，有補總比沒有好，但最痛之處是客源問題沒解決。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，公會有提供交通部三個參考方向，第一是解決問題，第二是紓困，第三是振興。部裡確實提出紓困跟振興，紓困無法完全滿足旅行社，但還是有幫助，只是對旅行社而言，唯一最痛的就是沒有解決「客源」問題。

蕭博仁表示，因陳時中部長說搭飛機是最危險的事，飛機是密閉空間容易傳染，旅客恐慌，把3月至5月的團都取消，對旅行社而言雪上加霜；航空公司退費也是一大問題，航空公司主動說不飛，全額退費，一旦旅客取消非疫區的團，旅行社卡在中間，廉航不退費，傳統航空收3000至5000元不等，還被旅客認為賺災難財。業界希望航空公司有個依據，公告退費比例，希望政府能介入協調。

先前傳出開第一槍放無薪假的喜鴻旅行社認為，紓困方案看來，幫助沒有，還是靠自己；專營兩岸、規模較小的三貿旅行社表示，多少有點幫助，但重點是誰能拿到補助？中小企業怎麼辦？專走東南亞線的雙盈旅行社總經理吳德倫說，因損失太大，利潤損失難請政府補助，但有補助總補沒有好。

(中時 )