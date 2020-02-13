交通部規劃出約200億元的「紓困方案」、「觀光產業復甦及振興方案」，以及300億元的「觀光升級與轉型前瞻計畫」，今（13）日獲得行政院拍板通過。交通部官員表示，其中，142.3億元紓困方案，將從即日起陸續開放申請，像是陸客提前離境或取消入境者，將對旅行社每團補助最高8萬、旅行社代墊的機票以每人2萬元計算，實報實銷給旅行社。又像是國人出團到義大利、菲律賓等國卡關，也將每團補助最高5萬。

觀光局解釋，在營業救濟損失上，有三種情況，第一種是針對陸客團，無論是提前離境或是取消陸客入境，經統計影響24家旅行社、68團、1,148人，因此觀光局將投入2億元，針對19人以下旅行團補助最高5萬，逾20人團體補助最高8萬，每位旅客的機票費，預計每人補助2萬給旅行社，實報實銷。觀光局說，已發文給前述業者，即日起可申請。

第二，是國人出團到義大利、菲律賓、越南等特定國家，因當地政策因素，無法順利出團者，觀光局將於下週公告，預計投入7億元經費，每團最高補助5萬元，至於是否依據「旅行社的種類」而訂定申請金額的上限，尚在討論，但確定的是，未來還有其他國家有類似情況，旅行社還是能據此申請補助。

第三，旅行社因防疫需求取消來台的其他觀光旅遊團，包含一般團、修學旅行團、郵輪岸上行程，將以每一人次500元作為補助單位，每一綜合旅行社申領上限300萬元，每一甲種旅行社上限50萬元，由於每團人數規模小，故不會設定每一團的補助上限，觀光局預計2月底公告申請規則，預計投入3億元。

至於在營運支持上，觀光局預計2月底公告，將編列12億元，協助觀光產業取得「升級或振興之貸款」，觀光產業最高可貸3億元、營運周轉金最高可貸6千萬；而旅館業資本性融資最高可貸3千萬元，營運周轉金最高可貸1千萬元。同時也將增加貸款利息補貼及銀行免責規定，並修正信用保證成數為至少8成。

至於在旅館的「必要營運負擔」上，主要以用地成本為大宗，觀光局說，將和賦稅署討論，最快3月推出，將編列15億元，擬以「地價稅」為參考基準，並考量都會區與否等因素，訂定旅館的補貼比例、級距（上/下限），但不包含法律上屬於家庭副業的民宿業者。

(工商 )