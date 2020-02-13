南台灣中型建商泰嘉開發，去年營收39億元，年增30％，面對「新冠肺炎」肆虐，在80％以上的大型活動取消之際，泰嘉13日仍然舉行「員工聚餐」，泰嘉董事長呂金發指出，此波疫情造成全球金融市場波動劇烈，難免會影響市場購屋信心，但，首購或首換產品在剛性需求下，最多只是買氣遞延，因此，泰嘉分別在高雄和台南的3大建案，總銷約78億元，仍將如期推出。

泰嘉開發今年受到大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情的影響，13日晚間舉行的「春酒」，縮小規模，改為公司內部員工聚餐，前高雄市建築開發公會房屋市場委員會主委、泰嘉開發董事長呂金發表示，泰嘉開發2019年房屋銷售金額，創下公司成立10年來的新高，達到39億元，比起2018年的30億元，足足成長3成。

他說，農曆年前爆發的大陸「新冠肺炎」疫情延燒，打亂了整體市場的推案節奏，南台灣市場，年後的來人，低於預期許多，成交數字當然也受到影響，而影響的時間有多長，除了視疫情發展的嚴重性以外，全球股匯市短期的波動程度，也是這波市場觀察的重要指標。

呂金發指出，這波「新冠肺炎」疫情，造成全球金融市場波動劇烈，難免會影響市場購屋信心，但，與17年前的SARS不同的是，目前市場多屬預售推案，以15樓建築而言，也要1年半至2年完工，至於超高層建築，更需2年半至3年半左右，加上利率水平低，建商資金結構扎實，地價和建築成本高漲，因此，消費者要因此撿便宜的機會並不高。

他說，短期影響比較直接的是，單價創新高的投資型產品、或是高總價的換屋型產品，但是，首購或首換產品，在剛性需求下，最多只是買氣遞延。

呂金發表示，儘管疫情來襲，泰嘉開發今年的推案步調，並未改變，總共有3大建案，包括台南九份子總銷約38億元的「水律川」大樓住宅、台南安平港20億元建案、以及高雄七賢路20億元建案，將如期從三二九檔期開始陸續推出。

他說，泰嘉位於台南九份子的第4個建案「水律川」，基地共1,775坪，是泰嘉成立以來，推案樓高最高的27層住宅大樓，也是總銷最大的個案，大約38億元，預定329 期公開。

呂金發表示，位於目前銷售中的台南安平港國平重劃區「水悅灣」旁的1,000坪基地，將在年底動工興建樓高26層的住宅大樓，總銷約20億元，而位於高雄七賢路，靠近民族路旁的400坪基地，則是預定年中動工興建樓高29層的住宅，總銷也是20億元左右，至於這2個建案的開賣時程，則視市場買氣而定。

(工商 )