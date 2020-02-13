成本醋酐價格下滑加持，材料-KY（4763）去年第四季毛利率蓄勢推進，法人推估，單季毛利率有望達33～35％，全年EPS約6～7元水準，改寫歷史新高紀錄；股利政策傾向配發率8成、現金規劃。今年因歐洲新單佈局告捷，加上大陸山東廠春節至今運作無虞，適時減緩大陸新冠肺炎內銷需求壓力，2月動能回溫推進。

受制大陸新冠肺炎疫情影響，不少工廠開工被迫遞延。材料-KY表示，春節期間持續生產中，並不存在復工與否的問題。公司在農曆年有備半個月的木漿、醋酸原料。絲束業務因沒有運輸問題停工，且原料醋酐供應就在旁邊，1月營業天數少11天，影響業績月減26％，2月出口應可回穩、暢旺。

醋片業績因歐洲膠管膠粒生意不錯，少了中國業者競爭。過往內銷一個月500噸，今年中國復工慢，原預估影響200多噸，所幸歐洲出了12櫃大概150～160噸，適時舒緩營運壓力。

材料-KY醋酸絲束主應用香菸濾嘴應用，出海口逐步擴大，年產1.3萬噸；轉投資上游醋片廠中峰化學醋片年產2萬噸，其中1.1萬噸紡絲級為自用，製成下游絲束，其餘產能以塑料級外售。

材料-KY規劃第二季增加1,000噸絲束，第三季增加5,000噸醋片產能。在擴產效益挹注下，將投入高階不織布產品生產。

材料-KY指出，絲束在中國的運輸沒有影響；今年絲束漲價3％，因全屬外銷，需求不受影響。醋酸纖維薄膜和義大利公司合作，是一項新產品，為以後濾嘴自然降解鋪路；另有食品包裝應用佈局。

(工商 )