新冠肺炎疫情持續中，陸委會和衛福部卻政策不同調，陸委會推動陸配子女來台措施，不到一日即被衛福部長陳時中以一句「選了國籍就要承擔」，撤回該項政策。對此，新黨台北市議員侯漢廷今（13）日表示，這是赤裸裸的造謠與卸責，並質疑陸配子女回家遭取消，執政黨防的是疫，還是防大陸人？

侯漢廷今天在臉書發文說明，陸配在大陸的小孩想申請台灣身分證，必須先在台灣待滿4年，才能申請長期居留，之後再待滿2年，才能取得中華民國籍身分。而長期居留有名額限制，每年只有300個長期居留配額。侯漢廷表示，這些早已在台灣生活就學幾年的小朋友，選擇要台灣籍，但因為台灣的限制規定，還沒領到台灣籍。

侯漢廷表示，今天執政黨並不能證明，有居留證尚未領身分證的小朋友，都是假意要領身分證、內心鄙視台灣籍。因此，執政黨若以小朋友「沒選擇台灣籍」為由拒絕讓陸配子女回家，這是赤裸裸的造謠與卸責。

侯漢廷也舉例，陸配媽媽與小孩過年在日本旅遊，結果媽媽返台，小孩回不來；但同地點的日本人可以來、東南亞配偶可以來、東南亞配偶的小孩可以來、陸配媽媽可以來，唯獨陸配小孩不能來因為會造成防疫破口？侯漢廷質疑，這邏輯何在，難道病毒傳染認身分證？

侯漢廷認為，若政府今天是所有外籍地、外籍配偶子女都不准來也行，他就信任政府決心，然而此刻隔絕的標準，不是防疫優先，而是防止大陸籍優先，當然荒謬。他感慨地說，當執政者開始談選國籍、反對者動輒談大陸打壓，就知道這不是防疫問題，是政治問題。

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(中時電子報)