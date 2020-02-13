鑽石公主號郵輪因為受到新冠肺炎疫情影響，目前正停靠在橫濱港進行隔離管制，船上的3,700人中有218人確定感染新冠肺炎，而鑽石公主號的母公司嘉年華郵輪表示，為了感謝員工在危機時刻挺身而出幫助防疫，渡過危機後將給予2個月的有薪假期。

到13日為止鑽石公主號上面有218名的新冠肺炎確診病例，而其中包含10名船員及1名檢疫官，是中國大陸之外最多確診病例的地方，日本厚生勞動省表示，現在仍在繼續擴大檢驗工程，接下來預計讓80歲以上長者、慢性疾病患者和住在無窗艙房的旅客優先下船。

而鑽石公主號的擁有者嘉年華郵輪公司表示，將會退還旅客本次航程的所有費用，其中還包含工作人員的小費，此外還會贈送一次免費航程，而對於員工站在第一線幫助防疫，公司也表示很感謝，會在渡過危機後給予2個月的有薪休假。

嘉年華郵輪公司發言人Roger Frizzell表示，第一線的船員對於防疫作業非常重要，若是沒有他們防疫絕對不會成功。

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(中時電子報)