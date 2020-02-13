全台因為新冠肺炎疫情導致口罩、酒精到哪都買不到，但麻醉科醫師邱豑慶在臉書上分享一個暖心故事，他表示，13日一早上班被辦公桌上滿滿的物資給嚇到，除了一箱箱口罩外，裡面還有好幾張字條都讓他忍不住表示，「好想哭」。

邱豑慶在臉書《麻的法課 - 邱豑慶醫師》上發文，他先引用知名作詞人林夕的作品『在最壞的時代，要做一個最好的人』開頭，他提到，12日在高雄支援，今天一上班被辦公桌上的畫面驚呆，一箱箱的口罩之外，還有耳溫槍等物資。

邱豑慶表示，還有他從事醫療耗材採購的朋友，從中國大陸那想盡辦法拉了200個N95口罩，拜託他幫忙捐給需要的醫院，「我現在大概是全台灣私人持有最多N95的醫師吧？！」。

邱豑慶打開包裹後，見到一張張的打氣字條，他紅了眼眶表示，「那些散裝的口罩，明顯就是從自己的配給庫存裡面省下來的，讓我好想哭」。

最後，他也說明，他將部分過期的N95留著，其他的已經請恆春旅遊醫院院方聯繫屏東衛生局，由他們轉交給有收治確診病患醫院的當地衛生局。

(中時電子報)