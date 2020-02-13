金門縣長楊鎮浯（右）強調，全島建立複式防疫網，一定要將疫情阻絕於境外。（李金生攝）

中央與地方聯手抗疫，確保金門不會出現防疫破口。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球發燒，防疫最前線金門全面備戰，即日起包括本國籍漁船、動力小船、遊艇在內，若離開禁限制水域一定範圍或與大陸漁船接觸，船上人員返金後一律要居家檢疫14天。楊鎮浯縣長強調，全島建立複式防疫網，目標是做到滴水不漏。

楊鎮浯下午邀集海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽、第12巡防區指揮部主任詹嘉德、金門岸巡隊副隊長王榮忠、疾病管制署金門辦事處主任吳俊輝、移民署金門國境事務隊副隊長朱事權與縣府業管單位主官管，針對超前部署、妥善準備，達成數項協力共識。

今天新增防疫措施，重點是針對268艘漁船和動力小船、遊艇，做到（1）絕對嚴防大陸漁工上岸。（2）海巡署協助自即日起，本國籍漁船、動力小船、遊艇如離開禁限制水域一定範圍或與大陸漁船接觸，船上漁民返金後應採取14天居家檢疫措施。（3）由疾管署協助對違規船隻、人員開具居家檢疫通知書。

另小三通貨船從業人員，需「專案」列冊報備，充分掌握人員出勤狀況及居住場所，並派員不定期抽檢及進行健康關懷訪視。

縣府說明，目前貨運航商所屬非本地籍的船員，全數都住在船上，在金廈泉3地的高規格防疫標準下，已將雙方接觸的可能性降至最低，後續從業人員自主健康管理的措施，也會加強落實與抽檢。

目前，在小三通貨船部分，兩岸原已協商取得多項共識，包括（1） 我方小三通貨船停靠於廈門、泉州等港口，嚴禁船員下船及與陸籍人員近距離接觸。（2）陸籍貨船停靠金門港期間禁止船員下船，嚴格落實船員防疫措施，提交船員健康聲明卡等資料在船邊完成交接，由佩戴防護設備人員拿取，避免人員交叉登船或上岸。（3）宣導船舶做好防疫安全管控，如有船員身體不適異常等，VHF或電話通報港口單位，並由檢疫海關部門處理後續防疫作業。

縣政府的針對性具體作法則有：（1）比照航空公司空服員管理模式，要求小三通貨運航商及其從業人員抵金後必須自主健康管理，每日量測體溫2次，人員如需外出，則應佩戴口罩。

(2)2月12日召開之CIQS聯檢會議，已要求各單位加強小三通貨船防疫，並落實船艙消毒清潔。另港區警察、岸巡與移民署國境隊也已增派人力巡檢，嚴禁陸籍船員下船等具體作為。

楊鎮浯表示，新冠肺炎疫情爆發之後，縣府採取超前防疫作為，固守海、空防疫前線，目標就是將疫情阻絕於境外，希望在中央與地方聯手，進一步採取新作為的強化下，做好確保金門的整備工作，協力打贏這場防疫大作戰。

(中時 )