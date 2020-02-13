第二階段罷韓連署份數已超過了法定連署門檻22.8萬份，對此，律師建議高雄市長韓國瑜，10天內要提出答辯書，這非常重要；甚至可辦電視罷免說明會，讓市民了解韓市長這一年多來的政績。

律師在YouTuber《Bit King比特王出任務》指出，第二階段罷韓連署通過後，答辯書非常重要，他的幕僚和文膽恐怕要開始草擬答辯書了，因為他們本來就要附一個罷免理由書給被罷免人，被罷免人收到，成案之後，被罷免人10天內可以提出答辯書。張律師說，韓國瑜也可以設一個類似競選總部的辦事處，舉辦公辦電視罷免說明會。

該律師表示，在第二階段連署通過後，這些動作不能少，因為這是給高雄市民說明的最後一個機會，可以讓市民了解韓市長做了什麼事，罷韓到底有沒有理由，即使他有在一些場合宣導市政，可是不一定很多人在看或注意到，這時答辯書和一個說明會，是最好的一個機會，讓市民清楚韓市長這一年多來，其實並沒有違背他的諾言，包含他為什麼出來選總統，還有這一年的政績是什麼，這是一個最好的機會。

(中時電子報)