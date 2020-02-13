大陸科技部獲消息，大陸的鍾南山、李蘭娟院士團隊近日分別從新冠肺炎患者的糞便樣本中分離出新型冠狀病毒，這一發現證實了排出的糞便中的確存在活病毒，對於準確認識疾病的致病傳播機理，幫助全社會有針對性地做好防控，切斷疫情傳播途徑具有重要意義。

專家表示，是否存在糞口傳播目前還需進一步研究，不要過度緊張或恐慌，一定要勤洗手、勤消毒，食物煮熟再吃，注意個人和家庭衛生，注意下水道的通暢及必要的消毒。

鍾南山院士團隊專家、呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存教授表示，廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室、廣州海關技術中心生物安全三級實驗室及中山大學附屬第五醫院合作，從一例新冠肺炎患者的糞便拭子標本中分離到一株新型冠狀病毒。該樣本是由珠海中山大學附屬第五醫院提供的糞便拭子標本，實驗室通過多種細胞系接種樣本並傳代，最終從Vero E6細胞中成功分離出新型冠狀病毒毒株。

(旺報 )