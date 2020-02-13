西洋情人節即將到來，不少店家祭出超殺優惠，吸引買氣。除了星巴克推出連日的情人節數位活動外，知名手搖飲料店《珍煮丹》也祭出情人節3天限時優惠，只要身分證中「2、1、4」三碼，可享三款指定飲品買一送一。

珍煮丹在臉書粉專上表示，只要在2/14-2/16這三天，出示含有本人身分證號之證件，並且身分證字號包含「2、1、4」其中二碼，就可以參與情人節活動，享有三款指定飲品優惠。

●活動規則：

「2、1、4」三碼中兩碼：可享有三款指定品項第二杯半價優惠。

「2、1、4」三碼全中：可享有三款指定品項買一送一。

而三款指定飲品則是：覓蜜芋圓鮮奶、暖暖燒仙草、泰泰厚奶（百貨門市為泰泰拿鐵）

如果民眾身分證有中這三個幸運號碼，要把握明天開始3天到門市享優惠。但有些注意事項必須先看懂：

- 使用優惠需出示含有「身分證字號」之本人證件

- 證件限本人使用，每人限購一組

- 僅限現場購買，預訂／外送及Uber Eats不適用於此優惠內容。

- 贈送品項限定為同品項同杯量，加料皆不贈送，以原價計算。

- 活動品項以各店實際銷售為主，售完為止。

- 活動門市不包含：南港園區店、高雄苓雅店、台北濟南店、屏東中正店。

(中時電子報)