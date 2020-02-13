德淵（4720）表示，新冠肺炎疫情吃緊之際，旗下轉投資、生產高階濾材的上海創治及其鹽城廠區配合當地政府，春節農曆期間提前召回員工提早開工，全力生產N95以上等級及醫療口罩用的熔噴過濾材料，以滿足政府及各口罩廠的需求，上半年可望淡季不淡。

德淵長期耕耘熱熔膠產業、空氣過濾器、口罩及醫療防護衣用產業，旗下上海創治主生產小家電/汽車空氣過濾材料、中高效/口罩聚丙烯噴融濾材等相關產品，與國際頂尖過濾團隊合作於江蘇鹽城廠區投資建置全球最先進的HEPA熔噴不織布（Melt-Blown Non-Woven,簡稱MB）過濾材料生產設備，具化纖業界最佳靜電駐極效果，能長時間提供過濾效能。

德淵指出，上海創治除供應HEPA全系列的H10-H14等級的產品，領先全球首先開發出業界最高等級的U15等級濾材，為家用空氣清淨機、車用空調過濾、口罩及呼吸器行業提供高性能聚丙烯熔噴濾材作為其核心過濾材料，消費者即便身處惡劣的空氣環境中，能夠安全地呼吸，產品陸續獲得美國、瑞典、日本等國際頂級空氣過濾器及高階口罩大客戶的認證，銷售量持續拉高。

(工商 )