口簧琴國寶意外驟逝！台中市和平區裡冷溪支流13日下午傳出溺水意外，消防局獲報趕赴救援，到場時男子已被親友拉上岸邊，肢體僵硬已明顯死亡。警方到場協助處理，泰雅籍警員一眼認出死者身分，為去年甫獲得「原曙獎」肯定的口簧琴職人鄭保雄，得年58歲。

台中市消防局在13日下午4時50分接獲鄭姓民眾報案指稱，其父親中午過後獨自到溪邊修水管，因聯絡不上，到場尋找發現父親落入水中；119值班人員透過電話得知，鄭姓報案人與親友將溺水男子拉至水面，置於大石頭上，但已無生命徵象且肢體僵硬。

泰雅族人鄭保雄致力傳承口簧琴文化，在部落巡視水源時，疑失足落水溺斃，得年58歲。（參山處提供／王文吉台中傳真）

泰雅族人鄭保雄致力傳承口簧琴文化，在部落巡視水源時，疑失足落水溺斃，得年58歲。（參山處提供／王文吉台中傳真）

谷關分隊傍晚5點18分到場回報，溺水男子確認已明顯死亡，立即利用繩索及擔架將搬運至車輛可到達路邊後，現場交由家屬及員警處理。警方證實死者為58歲泰雅族人鄭保雄，下午到裡冷山上巡查水源，疑失足落水溺斃。

鄭保雄16歲時離鄉打拚，某次返鄉路上，看見泰雅耆老坐在路邊吹奏口簧琴，喚起他對家鄉的情感，因此走上傳承泰雅文化的口簧琴技藝之路，並在國內許多部落開設課程。鄭保雄去年獲第14屆原曙獎，他所獨創的撥奏式口簧琴，曾被台中市政府選為原住民十大伴手禮。B

口簧琴國寶鄭保雄意外溺斃裡冷溪支流，消防隊員利用繩索及擔架搬運遺體。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

(中時 )