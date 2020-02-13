沈嶸親自為長者送餐。

沈嶸建議董至成不要離婚。(取自董至成微博)

54歲資深藝人董至成與妻子羅若云驚傳21年婚姻生變，妻子疑似曖昧兒子的游泳女教練小恩長達7、8年。有神明代言人之稱的命理師沈嶸，今（13號）赴南機場與「地表最強里長」方荷生一同為獨家長者送餐做公益，被問及董至成婚變，更建議董至成不要離婚！

沈嶸說羅若云確實有愛上董至成兒子的游泳教練小恩，而且小恩對羅若芸也是真愛，在關係中小恩是羅若芸的貴人。羅若云對董至成不滿，對婚姻有很多怒氣，覺得自已嫁錯人了。董至成反而搞不清楚狀況，在婚姻中並沒有很了解自己的老婆及家庭，是比較自我中心的男人，沒有在婚姻中注入太多心力。

目前董至成對羅若芸還有感情，沈嶸說兩人在1999年結婚的時候是「修成正緣」的格局，羅若芸非常愛董至成所以願意下嫁，但是董至成並沒有聽老婆的話，婚姻經過21年之後變成幾乎是「惡緣」的關係。

沈嶸通靈說董至成要注意喝酒、藥物、暴力的上癮症業力問題，這些不良業力讓董至成目前在演藝圈的運氣掉到「負30分」。沈嶸說羅若云是董至成對的女人，有幫夫運可以幫助到董至成，建議董至成不要離婚，如果離婚對董至成是損失，這個婚姻的失敗是董至成沒有好好把握，以至於失去了「修成正緣」的女人，非常可惜。

沈嶸今日化身幸福食神，率領魔法命理學院的徒兒們，與被封為「地表最強里長」的忠勤里里長方荷生，一起為獨居老人送餐。現場她也捐贈善款十萬台幣，作為南機場幸福食物銀行之用途；隨著新型冠狀病毒疫情造成社會恐慌，沈嶸還多捐出50條浴巾及50個「正能量防護罩」魔法純天然羊乳皂，推廣用魔法皂洗手及洗澡清潔，讓老人家天天有魔法正能量來對抗病毒。

沈嶸不畏新冠肺炎疫情，持續投入公益活動，令人感動。她透露自己曾向神明發願「每月一公益」在台灣傳遞正能量，魔法學院每月捐出30名客戶的算命諮詢費，現金十萬元的善款給弱勢團體，「做公益不會停止，我以行動證明持續做公益20年就能累積2400萬善款，希望拋」磚引玉帶領社會大眾關懷台灣的弱勢團體，一起幫助需要的台灣人民。

(中時電子報)