肺炎疫情狀種觀光產業，交通部觀光局今日公布觀光產業紓困、振興措施，加上觀光復甦與升級轉型等方案，總計砸500億元。觀光局長周永暉表示，疫情緩和後，會再推國旅補助，總經費約29億元，相關方案將於5月完備，預計下半年上路。

周永暉表示，因國旅反應不錯，本次補助會多加一個條件，讓跨縣市來辦理，如：北北基桃、中彰投、南高屏一起辦，預計下半年啟動，預算29億元，為期一季3個月，22縣市可選擇提前或延後1個月辦理，避免排擠效應。觀光局表示，目前尚未規劃具體項目，但目標是為了讓下半年度衝起來，將朝更優惠的方向跟業者研議，且以往通常補助淡季，但如果業者希望暑假旺季就開始，也會從善如流。

至於旅行社第一時間配合政府防疫，提早讓武漢團、湖北團、陸團離境而有成本損失，周永暉表示，可實報實銷，即日起發布公告，業者收到公文可立即申請。觀光局初步掌握受影響的旅行社有24家，19人以下團體補助5萬元、20人以上補助8萬元。

在出境部分，比如：義大利停航、越南、菲律賓團等，原則上每團補助5萬元，盡快在下周前完成公告；在入境部分，外國人起初因疫情不確定導致取消，也會優先協助，預計2月底上路。

觀光產業沒有財源期間，提供人才培訓計畫，鼓勵搭配專長學習，如數位發展、本質學能加強、外語、第二專長訓練等，讓從業人員更提升，並重新檢視台灣有那些具潛力、創意的遊程，利用此機會變成課程，由觀光局全額補助並委託公協會辦理。周永暉強調，一旦旅行社裁員就不適用該案，鼓勵以培訓方式取代放無薪假。上路時間未定，由交通部路政司統一發布。

旅行業、旅館業、遊樂業有營運週轉金，以基金方式提撥12億元，給予業者120億元作為周轉金、利息補貼、貸款、延遲給付等配套補貼缺口，預計2月底上路。

旅館業因有固定營運成本必須支出，如：用地、土地、人事，建築等成本。周永暉說，補助土地的稅損，不涉及地價稅、營所稅等，其中六都及非六都補助額度會有所不同，補助為期四個月，透過融資協助。由於觀光旅館的主管機關是觀光局，觀光局會依計算標準來給予補助，至於一般旅館基本上由地方政府協助，預計3月底上路，民宿不包含在內。

至於有業者反應已協助旅客開票的機票費用，航空公司不退費。對此，觀光局表示，已反給民航局做研議。

(中時 )