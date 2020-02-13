國民黨成立改革委員會前，由國政基金會先開諮詢會議，今天下午就「組織改革」議題邀集各界代表廣泛討論，認為黨職應內造化，甚至可參選美國超級黨代表制；也有人主張黃復興黨部有相當強的組織動員能力，不應被當作替罪羔羊而被裁撤，國民黨當前的問題並不在於黃復興，而是不重視人才培育。

為使改革面向並非同溫層，今天與會人士相當多元，除現任及歷任中常委、地方黨部主委、中央評議委員、縣市議員外，還有有學者教授和網路行銷專家與會，討論題綱包含有 (1)中央組織結構；(2)地方組織結構；(3)中央委員、中常委組成與產生方式；(4)中央委員會與中常會的角色與定；(5)公職候選人提名制度；(6)其他黨職組成與產生方式。

多位與會人士認為，選制不改，黨職變動不大，所以可從保障比例進行調整。未來國民黨的黨職應該朝向內造化的方式進行，透過將公職人員，包含地方首長、立委，甚至是傑出議員明訂為當然黨職人員，來縮短黨意與民意的距離。舉例來說，美國就有超級黨代表制度，證明當然黨職人員確實有必要性。

在地方黨部部分，與會人士表示，直選或派任各有利弊，不過地方經營確實相當困難，未來中央與地方關係必須重新調整。也有與會者說，黃復興黨部在地方仍能發揮相當強的組織動員能力，並不應該被當作替罪羔羊而被裁撤，國民黨當前的問題並不在於黃復興，而是不重視人才培育。

關於提名制度，部分與會者認為，各種制度都有優缺利弊，全民調與混合制都各有支持者，但是制度必須明確，不能一改再改，或是因人設事，讓想參選的人無所適從。只有待在國民黨有晉升希望，才能留住優秀人才。另有與會人員表示可參照民進黨的艱困選區制度，為年輕人提供舞台。

面對國民黨的黨員管理問題，也有人指出，必須從情感和組織面去凝聚黨員的積極力量，避免消極黨員和人頭黨員充斥組織，對黨造成負面影響。目前既有組織的培訓功能不彰，流失掉許多優秀人才。會議參與者建議，未來地方黨部可以增設講師培訓制，邀請社會賢達或青年人才來擔任講師，巡迴演講，加強對人才的吸納與歷練。也有人表示，黨的紀律必須嚴明，過去包含公職人員分攤金等制度，都必須落實，只有國民黨走法治而非人治，黨的體質才能獲得強化。

至於黨當前面臨的財務拮据，進而造成的組織鬆散問題，與會成員則指出，黨除開源節流外，也可尋求許多對國家和黨有熱情的同志協助，透過重建義務幹部制度，來度過黨當前的困境。當場就有不少與會者都表達願意無償助黨的意願，一位青年議員更表示所有的民代都應該是黨的戰鬥志工。

而在網路經營部分，與會成員則認為，網路必須組織化經營，不再是過去「空氣票」，而是實體票，藍營在這塊長期落後綠營，因此未來要更積極去經營網路，包含開發app、重視網路論述傳播等面向。

總體而言，與會成員大抵形成共識，認為國民黨必須面向社會進行改造，由於目前在野，因此應該用更開放、靈活、包容的態度去進行組織改革，才可能達成勝選目標。

(中時 )