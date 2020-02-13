警政署長陳家欽至學甲分局視察防疫現況 激勵員警士氣 19:322020/02/13 中時 莊曜聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 煩請更正已發即時標題 18：06 2020／02／13 出版 (中時 ) #2020 #即時 #標題 #出版 #士氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣燈會首周末破90萬人 無人機化作流星雨驚艷民眾 10:372020/02/10 生活 奧斯卡2020》典禮前紅毯拚氣勢 深V露奶拚性感 11:022020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》典禮最大彩蛋 他現身讓大家驚呆 12:202020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》芮妮齊薇格傳奇回歸 憑《茱蒂》登影后寶座 12:312020/02/10 娛樂 奧斯卡2020》《寄生上流》奪最佳影片 抱走4大獎 13:002020/02/10 娛樂 2020台灣燈會在台中-公明飛寶 逐夢飛翔 17:362020/02/11 生活 法務部矯正署各矯正機關競賽花燈-燈峰造極 成果輝煌 18:072020/02/11 生活 白嘉莉優雅現身台灣燈會 為身障團體導覽個人創作 18:152020/02/11 生活 台灣燈會馬戲團高空特技 讓民眾大呼過癮、驚險又驚艷！ 11:192020/02/12 生活 雙引擎加持 台灣之星1月營收逆勢成長 11:482020/02/12 財經 社會熱門新聞 農地鐵皮廠又失火災了 濃煙遮天蔽日好幾公里 - 社會 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 爽跟越南妹玩1龍2鳳 台商見正宮不舉 醫一招救他 - 社會 泰雅口簧琴國寶鄭保雄 修水管落水源溺斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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