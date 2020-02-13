受到農曆過年提早至1月影響，仁寶（2324）1月營收為617.66億元，比去年同期大減24.8％，符合預期，群電（6412）1月營收僅比去年同期微減5.6％、為24.42億元。面對COVID19疫情導致2月返工的員工幾乎都在隔離狀態，仁寶表示現在只能逐月觀察、應變，群電總經理曾國華則指出，群電有一個月左右的成品庫存，可以支應客戶短期需求

仁寶1月NB出貨量為250萬台，與受到農曆年影響的去年2月的240萬台差不多，不過1月營收為617.66億元，明顯高於去年2月的543.51億元，法人認為可能是因為非PC產品的貢獻。

仁寶表示，上海、重慶、南京三大廠區在11日都已經拿到地方政府的復工許可，不過疫情變化難以預測，仁寶會努力應變並維持工廠運轉順利。

群電1月營收為24.42 億元，比去年同期微幅減少5.6％，只比12月減少2.6％，顯示出貨動能穩定。

面對COVID19疫情挑戰，群電總經理曾國華表示，群電在武漢沒有生產基地，吳江廠、東莞廠都已於2月10日復工，重慶廠則配合地方政府防疫政策，預計1至2週後有機會復工，不過，復工後才是挑戰的開始，對群電而言，員工的安全凌駕一切，群電2月的的首務是防疫、維護廠區員工的安全，另外，群電目前有一個月左右的成品庫存，可以支應客戶短期需求，亦與客戶及供應商聯繫，將盡力提升產能利用率。

法人則認為，群電的電源供應器產品主要應用於筆記型電腦、遊戲機、伺服器以及智慧家庭等，客戶的終端市場亦遍布全球，群電營收在第一季難免受到疫情衝擊，若疫情能在第一季得到控制，預期營收在第二季之後有機會恢復成長。

(工商 )