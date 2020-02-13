民進黨徐筱菁 遞補苗栗縣議員 19:372020/02/13 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中選會公告苗栗縣議員第1選區遞補當選人名單。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣議會第19屆議員張志宇因違反違反公職人員選舉罷免法，經台中高分院民事判決當選無效，中央選舉委員會13日公告，將由民進黨籍徐筱菁遞補。 張志宇遭法院判決當選無效定讞，中選會13日公告，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者，由落選人依得票數之高低順序遞補。 徐筱菁有苗栗市民代表問政經驗，經中選會公告，將遞補上任苗栗縣議員。待苗栗縣議會收到中選會遞補公文後，將於10天內辦理宣誓就職作業。 (中時 ) #苗栗縣 #中選會 #選舉 #判決 #公告 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣苑裡鎮全面納入C肝篩檢 16:012020/02/09 生活 《電腦設備》廣達：陸產區復工仍在確認，1月營收延後公告 11:422020/02/10 財經 復盛大陸5家子公司公告延後開工 正溝通協調早日復工 12:152020/02/10 財經 大力助防疫 長春捐贈苗栗縣高濃度漂白水 13:182020/02/10 生活 泰安泰雅文物館加強新冠肺炎防疫措施 15:052020/02/10 生活 苗栗頭份蓬萊警所長戴政造公祭 同仁列隊動容 15:262020/02/10 社會 一律由政黨領取個人選舉補助款 04:102020/02/11 時論廣場 苗栗竹南垃圾掩埋場大火 延燒5公頃 09:022020/02/11 社會 檢察首長遴選 檢審委員公告47人名單 13日討論 09:332020/02/11 社會 馬拉威法院宣布民進黨總統當選無效 04:102020/02/12 時論廣場 政治熱門新聞 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 「兩岸斷三通」最新民調出爐！網友看完怒嗆一句話？ - 政治 蔡政府4度髮夾彎 網：民調公司怕了？ - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜唯一一招 - 政治 蔡政府髮夾彎 高嘉瑜賴給林奕華 網：笑死人了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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