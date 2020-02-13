苗栗縣議會第19屆議員張志宇因違反違反公職人員選舉罷免法，經台中高分院民事判決當選無效，中央選舉委員會13日公告，將由民進黨籍徐筱菁遞補。

張志宇遭法院判決當選無效定讞，中選會13日公告，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者，由落選人依得票數之高低順序遞補。

徐筱菁有苗栗市民代表問政經驗，經中選會公告，將遞補上任苗栗縣議員。待苗栗縣議會收到中選會遞補公文後，將於10天內辦理宣誓就職作業。

(中時 )