新冠肺炎疫情嚴峻，流感疫情訊息被蓋過。依據統計，今年屏東縣流感疫情的就診、確診及死亡人數與往年差不多，屏東縣衛生局提醒民眾不可輕忽，目前流感疫苗仍有庫存，民眾能到醫院注射。不過受到肺炎影響，大醫院就醫人數較往年少了1成。

屏東縣衛生局技正呂孟倫說，目前新聞及民眾關注重點都在肺炎，容易忽視流感威力。流感高峰期在每年10月到隔年3月，若拿同期比較，去年10月迄今屏東縣流感確診人數為31人，比起前兩年同期的27、26人差不多。

他說，流感疫情曲線並未因民眾擔憂肺炎多戴口罩而降下來，因此民眾在關注肺炎疫情時，也不要忘記防禦流感。目前屏東縣的流感疫苗仍有庫存，除了呼籲民眾要養成時常量體溫、勤洗手的習慣，抵抗力較弱的民眾、長者、幼童也要注射疫苗。

不過受新冠肺炎影響，大醫院就醫人數降低，平均就醫人數較往年少1成。屏東基督教醫院表示，有些病人覺得到大醫院風險高又麻煩，必須戴口罩又要查證旅遊史，轉到診所就醫；東港輔英醫院表示就醫人數有減少，不過少了多少仍要計算。

屏基家庭醫學科主治醫師黃勇誠說，農曆年開始整體門診數量確時有下降，同時諾羅、流感等的病人並未減少，因此還是要提醒民眾除了關注新冠肺炎新聞外，也要注意季節性的流行疾病，注意自己的健康。

(中時 )