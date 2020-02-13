內政部警政署署長陳家欽（前排中）日前到仁武分局澄觀派出所慰問同仁辛勞並頒發慰問金。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真）

內政部警政署自2月7日起配發警察機關每天、每一位外勤上班同仁至少一個口罩，讓同仁安心。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真）

內政部警政署自2月7日起配發警察機關每天、每一位外勤上班同仁至少一個口罩，讓同仁安心。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真）

警察機關是國家防疫重要一環，自農曆春節迄今不分平時假日，全力投入捍衛國民健康，為確保第一線執行防疫任務員警的健康與防護工作，內政部警政署自2月7日起配發警察機關每天、每一位外勤上班同仁至少一個口罩，讓同仁安心、放心從事防疫工作，無後顧之憂。

警政署分3梯次於2月7日、2月10日、2月13日配發口罩，由鐵路警察局協助配送至高鐵左營站，供高雄巿警察局各分局分駐所、派出所外勤第一線同仁使用，絶對讓同仁防疫無後顧之憂。

為慰勉第一線執勤同仁防疫辛勞，內政部警政署署長陳家欽於7日下午2時至三民第二分局陽明派出所及仁武分局澄觀派出所慰問同仁辛勞並頒發慰問金，還不忘以身作則測量額溫、噴灑酒精洗手等落實防疫要求，同時囑咐幹部與同仁防疫期間應注意自身健康狀況，隨時保持清潔衛生。

在與同仁座談了解協助防疫工作上的執行狀況及需求意見，並告知執勤同仁要有正確的自我防疫觀念，執行盤查、取締酒駕、臨檢、值班、受理民眾報案時或協助護送傷（病）患至醫院，務必戴口罩，平時注意勤洗手或使用消毒酒精（乾洗手）以確保衛生安全；只要落實自主防疫作法，能大幅降低遭感染的機會。

對於強制就醫或安置對象，應聯繫衛生單位通知消防救護車輛到場處理。對於居家隔離、檢疫對象違反規定之查訪，應戴口罩、手套前往；如需進行訪談，以對講機、視訊等方式詢問。

陳家欽表示，防疫視同作戰，全國警察同仁都站在第一線，同仁的辛勞與付出，各級長官都表示高度肯定與慰勉，同仁勤務使用口罩會持續核發使用，持續關切及保障第一線防疫工作員警的健康與防護。目前政府對於防疫工作的執行措施，各行政機關無不同心協力，防疫措施多管齊下，就是為了確保國人健康平安，大家共同努力圓滿完成防疫工作。

(中時 )