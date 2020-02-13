新冠肺炎事件引發新興市場降息潮，並引導資金轉進新興市場債，帶動債券價格持續走高。投信法人指出，新興債因為高利差優勢、評價相較成熟國家合理，以及整體財務基本面穩健、違約風險相對偏低，可望受惠於這一波降息帶來的資金行情，投資價值顯現。

統計今年來，已有土耳其、南非、馬來西亞、俄羅斯、巴西、泰國、菲律賓、阿根廷等多個新興國家宣布降息，其中，泰國、巴西等基準利率都降至歷史新低。綜觀各國降息理由，除了少數國家因個別因素外，主要都與新冠肺炎事件引發對經濟的隱憂有關。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，新興市場降息潮再起，可望帶來新一輪的資金行情，新興債因為避險需求，加上債券殖利率明顯高於歐美等成熟國家，具有利差優勢，將吸引資金進駐，推升價格走揚。

觀察新興債殖利率水準，新興高收債落在6.8％、投資級債3.5％、綜合債約4.9％。

違約率部分，JP Morgan預估，去年新興債整體違約率為1.2％，預估今年可降低到1％，較美國高收債的3％為低。從技術面、基本面等諸多面向評估，第一金投信認為，新興債投資價值不菲，可望受惠本波降息帶來的資金行情。

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