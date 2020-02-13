新冠肺炎疫情延燒全球，除了造成口罩、酒精等各種衛生用品供不應求，也引發許多民眾開始關心自身的保險保障是否足以應付疫情，以及自身醫療險保單是否可以理賠。富士達保經表示，面對突發的重大疾病，無法預測也難以全方位準備，但透過完善的保險規劃，可以確保自己有充足資源處理與面對風險。

首先，針對感染新冠肺炎，投保的醫療險是否理賠，保險公司近期紛紛宣布應變辦法。雖然1998年前投保的醫療險有「法定傳染病」的除外不保規範，但針對本次肺炎疫情，多數壽險公司都宣布從寬認定或不主張除外責任，因此醫療險保戶多能依約理賠。給付項目部分，感染後高機率需入住「負壓隔離病房」，也能從寬比照加護病房標準給付，如富邦人壽、新光人壽、台灣人壽等公司皆有公告。至於無健保給付的手術費或醫療雜費等，則可申請限額實支實付理賠，因此是否有投保足夠額度也會是理賠的重點。

此外，疫情全球擴散之際，不少旅客可能碰到航班異動和取消情形，被迫更改行程或滯留外地，衍生龐大額外支出甚至增加感染風險。因此旅客也多選擇投保「旅遊不便險」、「旅遊平安險」或是「旅遊綜合險(前述兩項險種綜合)」增加保障。富士達保經表示，旅客仍需特別留意保單理賠規定，尤其是「除外不保」部分。

目前絕大多數國內產險公司不便險規範皆載明「任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」除外不保，因此當政府公告而導致班機禁飛或旅行團取消，不便險將無法理賠，近期僅富邦產險公司宣布放寬理賠認定。

另外，投保旅平險也得確認是否包括「海外突發疾病保險」以及「緊急救援費用保險」二項重要保障內容。尤其消費水平高的國家醫療費用較昂貴，倘若不慎需在當地接受治療時，更需要保險協助負擔龐大醫療開銷以及轉送回國費用。不過，若近期需前往疫情嚴重的紅色旅遊警示地區，大多數產險公司則可能拒絕承保或限制承保金額與內容，出發前應與產險公司再次確認。

富士達保經提醒，除了勤洗手多消毒做好防疫工作，也能為自己與家人多準備一份保障，建議尚無醫療險的民眾不妨諮詢專業保險經紀人規劃完善的醫療保障。已有投保的民眾則可檢視手上保單理賠額度是否足夠、保障範圍是否完整，並針對不足部分調整。

(工商 )