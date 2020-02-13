中芯國際13日發佈最新財報指出，2019年公司第四季營收為8.39億美元，年增6.6％；第四季公司擁有人應佔利潤為8,873.5萬美元，年增234.6％，遠高於市場預期的4,790萬美元。

中芯國際聯合首席執行長趙海軍博士和梁孟松博士表示，雖然2019年全球充滿許多不確定性的外部因素，但公司運營逐漸轉好，最終順利完成全年目標。其中，大陸區營收第四季佔比65％，年增21％。第一代FinFET14nm也順利量產，貢獻當季度1％營收。

2020年公司將重啟成長，目前來看，預計第一季營收將比季節性更好。為因應市場與客戶需求，新一輪資本支出計劃將啟動，產能擴張逐步顯現。經營戰略上，將持續拓展成熟工藝，保持各細分領域前列，尤其是攝像頭晶片、電源管理晶片等需求依然強勁。先進技術將基本功做紮實，多元化開發客戶，轉化技術開發為收入來源。

(工商 )