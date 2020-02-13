六合夜市泰國蝦業者說，如果疫情再嚴重，沒有觀光客消費，最壞打算3月中結束營業。（柯宗緯攝）

六合夜市受到新冠肺炎影響，13日晚餐時間一片冷清。（柯宗緯攝）

新冠肺炎使百工百業蕭條，高雄指標的六合觀光夜市大受衝擊，觀光客減少逾半，老字號海產店業者說，這是開業近60年來最慘的一次，但也只能苦撐；然而，有些小本經營的攤商恐怕出現倒閉潮，泰國蝦攤販說，頂多只能撐到3月；業者異口同聲說，紓困方案得加緊腳步，否則等到疫情結束就來不及了。

六合夜市管委會總幹事陳俊賢表示，春節過後是淡季，但以往觀光客有一定水準，如今只剩一半的觀光客；針對中央有意發放振興抵用券，樂觀其成，但相關配套措施必須完整，例如發放的對象、金額等等，若貿然上路可能會有反效果。

陳俊賢提到，上次夜市消費券總計收到近3000萬元，為六合遊客增加5％，但要發此消費券須住宿登記，才可獲得，後來沒發完，可能與疫情爆發也有關係，減少民眾出遊意願，整體而言是有促進地方觀光。

泰國蝦攤商廖先生在六合擺攤23年，他無奈說，現在生意剩不到1成，以往再差1天也有4000元，上周只賣300元，希望政府能幫忙度過難關，如果振興抵用券等到疫情結束後再發放，拖下去的話，最壞打算3月中旬就關店，否則連店租都付不出來，其他攤家也有意乾脆收攤走人。

海產店第二代老闆陳先生說，已經營5、60年，生意從來沒有如此慘澹，就連10多年前的SARS風暴也沒這麼慘過，他認為主要還是祈禱疫情盡快結束，不然政府發放再多振興抵用券，民眾怕死也不敢出門消費，可能成為廢紙，現在只能苦撐，走一步算一步。

(中時 )