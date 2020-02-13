新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，近期因鑽石公主號郵輪疫情嚴峻，不少國內消費者欲取消郵輪旅遊，但消基會發現，部分業者會以簽定「郵輪特別協議書」為由拒絕辦理退費，對此消基會強調，「郵輪特別協議書」並不符合《消保法》、《國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項》、《國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項》等規定，呼籲業者應妥善處理退費事宜。

消基會表示，有些旅行社在預定國外郵輪行程時，會要求消費者簽訂郵輪特別協議書，以排除旅客出發前臨時取消行程賠償的規定，及旅程中因不可抗力事由致旅遊內容變更之退費規定適用。

據發現，多數業者並未請交通部觀光局核准即已實施，且「郵輪特別協議書」已違反《消保法》、《國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項》、《國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項》等規定，根本就不會通過觀光局核准。

消基會強調，因受郵輪靠泊禁令或延課令而主張解約者，依《國外旅遊定型化契約應記載事項》第14點規定，因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。

旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。任何一方知悉旅遊活動無法成行時，應即通知他方並說明其事由；其怠於通知致他方受有損害時，應負賠償責任。

至於郵輪旅客與旅行社簽訂國外個別旅遊定型化契約者，旅行社解約通知應按《國外個別旅遊定型化契約範本》第17點規定，因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，得解除契約之全部或一部，不負損害賠償責任。

旅行社應將已代繳之規費或履行本契約已支付之全部必要費用扣除後之餘款退還旅客。但雙方於知悉旅遊活動無法成行時應即通知他方並說明事由；其怠於通知致使他方受有損害時，應負賠償責任。

消基會提醒，在全球疫情尚未獲得有效控制前，盡量不宜規劃郵輪行程，以免衍生的退費糾紛難解。如有契約解除的相關爭議，可向本會諮詢或申訴以協助與旅行社進行協調。

(中時 )