受到近日吹南風影響，南部空氣品質變好，有屏東鄉親拍下遠方的大武山清晰可見，在夕陽下映著淡紅色光茫，非常漂亮。（翻攝自屏東縣潮州鎮臉書／潘建志屏東傳真）

受到近日吹南風影響，南部空氣品質變好，冬季時容易空品出現紅、橙色警戒的屏東、潮州、小琉球觀測站，都呈現綠色的良好指標。恆春氣象站表示，直到周六鋒面南下前，高屏地區的空品都不錯，氣候則是多雲時晴，日夜溫差較大。

有些屏東鄉親在12、13日傍晚時分，拍下遠方的大武山清晰可見，在夕陽下映著淡紅色光茫，非常漂亮；也有小琉球民眾拍到藍天白雲下的花瓶岩，美麗景象讓網友稱讚。根據環保署空氣品質監測網顯示，這幾天屏東縣4個檢測站的指數都呈現綠色的良好等級。

恆春氣象站主任薛全義表示，這幾天由於南部都是吹南風到東南風，氣溫明顯回升，空氣品質也很好，能見度佳。由於南風會帶來部分水氣，恆春半島會有漸歇性的雨，不過雨勢都不大；屏東平原則是多雲時晴的天氣，偶爾陽光會短暫露臉，晚上可能會飄小雨。

直到周六鋒面南下前，屏東的氣溫都偏高，不過薛全義提醒，日夜溫差較大，仍要記得保溫。等到鋒面南下後，雖然氣溫會下降，但對屏東的影響較小。

(中時 )