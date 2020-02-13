高雄銀行配合高雄市政府推出的「金融三箭」，自2019年9月中開辦以來至2020年1月底為止，「高雄市招商企業融資專案」承作6戶，核准金額1.29億元、「雄速貸」承作219戶，核准金額約1.4億元及「安居高雄市民首購優惠房貸專案」承作70戶，核准金額約4.8億元，短期間已見成效，顯示相當受到市民歡迎。

其中，尤以「安居高雄」房貸專案，貸款期間最長可達40年。高雄銀行統計，承作的70件「安居高雄」房貸專案，其中，16件貸款年限低於30年，54件超過30年。

換言之，高達77％以上的市民，選擇更長天期專案。貸款期間可達40年，除可減輕每月還款壓力，更具彈性運用資金等優點，是真正切中市民需求的貼心設計。在眾多房貸方案中，市民評估自身條件，選擇「安居高雄」40年房貸專案，實屬合理消費的行為。

高雄銀行強調，「安居高雄」是提供高雄市民申辦首購優惠房貸的一種選擇，借款人只要是高雄市民、購買高雄市住宅，負債所得比在10倍之內，具還款能力，均可申請辦理。最長40年的貸款期間，市民可視資金規劃，選擇減輕每月房貸壓力，或隨時還款減少貸款利息支出，輕鬆實現成家夢想，愉快安居高雄。

近期，新冠肺炎疫情升溫，高雄銀行秉持立足高雄的精神及善盡企業社會責任，推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款，貸款金額最高50萬元，利率1.58％，貸款期間三年，免收開辦費，並移送信保基金保證9.5成，申辦期間至2020年6月30日為止，協助在地微型企業提高資金調度能力，安然度過可能的疫情衝擊。

(工商 )