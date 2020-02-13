13日PCB廠健鼎（3044）公告，湖北當地政府原宣布企業不早於2月13日24時前復工規定，惟當地政府於13日再次發布延遲復工通告，通告該省內各類企業不早於2月20日24時前復工，復工日期延後，實際復工日期以當地政府通知為準。

健鼎表示，將持續配合當地政府復工要求，協調其他廠區支援生產相關事宜，機動調整生產排配，在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運。

(工商 )