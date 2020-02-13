湖北復工 再延期至21日 19:522020/02/13 工商 王賜麟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 13日PCB廠健鼎（3044）公告，湖北當地政府原宣布企業不早於2月13日24時前復工規定，惟當地政府於13日再次發布延遲復工通告，通告該省內各類企業不早於2月20日24時前復工，復工日期延後，實際復工日期以當地政府通知為準。 健鼎表示，將持續配合當地政府復工要求，協調其他廠區支援生產相關事宜，機動調整生產排配，在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運。 (工商 ) #復工 #當地 #生產 #健鼎 #時前 也許您會感興趣 推薦閱讀 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 《業績-電子零件》健鼎1月營收，年減16.5％、月減9.2％ 09:262020/02/11 財經 陸發改委：嚴禁粗暴限制企業復工 要視疫情而定 15:162020/02/11 財經 復工有影 15檔概念股動起來 04:102020/02/12 財經要聞 捷流閥業 元月營收年減9.11％ 04:102020/02/12 證券．權證 馬祖漁船12日起 每日出港須於晚間8時前回港 17:582020/02/12 生活 《熱門族群》陸廠等復工，超眾、雙鴻、泰碩股漲暖身 12:502020/02/13 財經 《業績-電子零件》優群1月營收月減3成，Q1營運看謹慎 14:152020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 慘！新冠加反送中 香港要關七千家店 - 財經 全球航空業崩潰！新冠肺炎衝擊 春秋航空「超殺機票」只要27元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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