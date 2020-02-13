為讓民眾享受行動支付帶來的便利，「台灣Pay」祭出高額優惠，凡到「頂好超市」、「JASONS超市」、「鬍鬚張魯肉飯」三大通路使用「台灣Pay」結帳，即可享現金回饋。

「台灣Pay」在今年第一季結合大型連鎖店家，舉辦消費滿額回饋金大放送活動，包括頂好超市單筆消費滿250元送50元，JASONS超市單筆消費滿300元送60元，鬍鬚張魯肉飯單筆消費滿200元送50元。民眾只要使用任何一家支援「台灣Pay」的金融機構的「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP，用「手機輕鬆掃一下」結帳付款，即獲得高額回饋。

此外，8大公股銀行更加碼5％信用卡刷卡金回饋。即日起至2020年3月底前，民眾只要到全台貼有VISA、MasterCard、JCB三大國際組織標誌的特約商店，使用8大公股銀行信用卡，以「台灣Pay綁定信用卡」方式掃碼結帳，即可享有5％刷卡金回饋。

「台灣Pay」將在今年一整年不間斷地推出滿滿好康活動，第二季攜手近20家大型連鎖品牌：茶湯會、八方雲集、全國電子、三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、悟饕池上飯包、Q burger饗樂餐飲、丁丁藥局、聖德科斯、太和工房等上千家門市，讓民眾吃喝玩樂和生活消費都能享受超有感的消費回饋。

趕緊下載往來金融機構的「行動銀行APP」，並開通「台灣Pay」行動支付功能，或下載「台灣行動支付APP」並綁定金融卡或信用卡，愈早申請「台灣Pay」，愈早開始賺好康。

(工商 )