近期爆發的新型冠狀病毒讓金融市場受到打擊、風險性資產受到衝擊，特別是這次疫情衝擊許多國家以及城市，讓民眾減少外出的同時也促進了宅經濟升溫。投信法人表示，「宅經濟」通常指的是通訊電信、影音娛樂等產業，這類產業通常不受景氣循環所影響，而現下受到環境所致，更能有效幫助投資人渡過不確定性高的市場環境。但考慮到市場震盪，建議由複合債券基金布局此類產業和個別公司，較能因應投資組合的波動風險。

隨著近期新型冠狀病毒的爆發，市場避險情緒再次抬頭，除了黃金和政府公債的需求上升，也看到宅經濟相關產業也表現優異。因為疫情的因素，許多民眾選擇避免出入人潮眾多的公共場合而待在家，且原定許多大型商業活動都因應防疫配合而延後舉辦，因此預期線上購物、網路內容、串流平台等等「宅經濟」相關產業發威，後市同樣可期。

舉例來說，部分通訊服務、影音串流、電子商務等相關個股表現皆大幅優於大盤，如法國伊里亞德電信Iliad在疫情爆發後累積報酬高達17.84％、美國網路服務巨擘亞馬遜Amazon亦有9.57％的成長，而探索頻道(Discovery)、網飛(Netflix)表現也優於世界指數。

施羅德投信環球收息債券產品經理林良軍指出，不只是目前的環境，展望未來，在網路普及、物流服務發達的背景下，宅經濟逐漸成為不容忽視的新星，而無線網路、通訊服務等都是促使其發展的重要基石，也是深具成長前景的投資主題。

因為當前電信業因為全球4G普及，加上5G陸續啟用等正面因素而具有強勁且穩定的現金流，且電信服務不論景氣好壞、需求皆相當穩定，不易受景氣循環影響。

在串流影音方面，近年快速發展的網飛Netflix去年第四季財報獲利優於預期，海外用戶季增高達833萬人，家用戶接近約1.6億，顯見串流影音市場成長飛速，潛力不容小覷。

林良軍認為，目前市場不確定性偏高，股票市場面臨較高震盪，以債券基金做介入，較能因應震盪，還能擁有收益。另外，目前看到，今年以來公債、投資等級債等券種成為資金的避險所在，因此聚焦複合債券基金，更是聰明的選擇。

林良軍以施羅德(環)環球收息債券基金這檔基金舉例，此為涵蓋全球各類債券類別的複合債基金，就產業類別來看，目前布局的企業債中，有約達9.1％布局在通訊、電信、影音娛樂等宅經濟產業，如果包含醫療保健、飲食菸草等產業，則有約達20％左右的防禦性產業 ，攻守兼備。

(工商 )