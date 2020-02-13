董至成夫妻12日透過經紀公司發出聯合聲明，確認兩人確實正在進行離婚協商，董至成受訪表示當晚會與妻子羅若云（Theresa）討論，包含她遭爆料曖昧兒子游泳女教練一事。董至成13日整天未接電話，經紀人表示：「董哥、Theresa姊發聲明至今沒有碰面，董哥還在自主隔離中。」

經紀人透露，「董哥住他媽媽家，Theresa姊住家裡，還在處理離婚的事情，可能要等中間的細節談定之後，才能確定簽字。」他們在發聲明前，就有在電話中談過離婚細節，包含監護權等，「其實如果他們確認簽字離婚的那一天，或那個時刻，現在也有討論用什麼形式公布，這也是考慮的環節之一。」

謝忻發文訴心境。（摘自謝忻IG）

值得一提的是，董至成鬧離婚，謝忻竟成另類受災戶，昔日糗事被拿出重提，指她過去曾在董至成車上更衣，造成Theresa發怒，對此謝忻13日特別說明過程，自己當時是在游泳池更衣室換裝，只是搭董至成便車回台北，忘記把衣服帶走，隔天對方也把袋子拿給自己，她無奈表示：「不論好的壞的以及我犯錯的，我虛心接受媒體朋友的所有批評指教，但如果根本不是事實，懇請媒體朋友將心比心，體諒被這樣寫作會是什麼感受。」她也祝福，「董哥是我的長輩也是我的良師益友，無論如何我都希望他工作與生活上一切圓滿安好。」

(中時 )