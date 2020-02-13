日本名音樂創作人、歌手槙原敬之因涉持毒13日逮捕。不少日本民眾共同反應先是「又來了」，接著擔心他為長壽人氣男團「SMAP」創作的歌曲〈世界唯一的花〉是否面臨「消失」命運。

日藝界慣例「藝人犯罪 作品冷凍」

據日媒《日本體育報ANNEX》報導，警方表示，槙原敬之2018年4月當時的住處搜出含興奮成分的粉末0.083公克，東京都警視廳以他涉嫌違反日本「覺醒劑（興奮劑）取締法」將他逮捕；同年3月他住處再被搜查出俗稱「RUSH」的「危險藥物」，該品雖未列為非法藥物但具毒品效果。

依日本往例，歌曲演唱、創作人一旦犯罪，媒體將永遠冷凍該作品，近年如雙人樂團「CHAGE&ASKA」的〈SAY YES〉和〈YAH YAH YAH〉2曲皆曾為膾炙人口的經典，但ASKA在2010年爆染毒後，兩曲自此消失於媒體、成為絕響。

「平成最暢銷單曲」可能消失

槙原敬之2002年為前人氣男團「SMAP」創作的歌曲〈世界唯一的花〉也因膾炙人口，暢銷熱賣312萬張成為「平成最暢銷單曲」外，激勵人心的「不用成為No.1，本來就是Only One」歌詞深植日本人心中，甚至被編進了學校的音樂課本之中，不少人擔憂該曲是否因他被逮補而連帶遭殃。

槇原敬之被逮捕消息傳出後，日推特反應一面倒「又來了！」（日推特截圖）

逮捕消息傳出後，憂心他作品消失於世間的民眾，火速在音樂或購物網站搶購他的作品，當地大型購物網「樂天」即掀狂購潮，當日熱銷排行前10名中，他的作品就衝佔了5名。

也有日本網民表示國民歌曲〈世界唯一的花〉「原唱團體也解散了、創作者被逮補了、（有可能）從音樂課本裡也消失了。」也有人說「歌曲本無罪，就這樣失去一首歌，太悲傷了。」

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(中時 )