八三夭近來創作能量持續爆發，除了為熱播戲劇《想見你》譜寫主題曲〈想見你想見你想見你〉，更和玖壹壹合作單曲〈馬子狗〉，在情人節前夕八三夭登上「滾石現場」分享創作心路歷程外，搞笑選出團內公認馬子狗是團長鍵盤手小橘，小橘不避諱笑說，婚前常和貝斯手霸天「夜夜笙歌」，結婚後約我從來不出現，還說自己曾在「路上幫女友綁鞋帶」，主唱阿璞驚訝問「你真的做過喔？」，鼓手阿電虧「這真的滿狗的」，霸天也毫不留情「你是在交女友還是養女兒？」

八三夭玖壹壹新單曲〈馬子狗〉找來「反骨男孩」酷炫、蕾拉合作大搞kuso。（JUSTLIVE 就是現場提供）

成軍17年的八三夭曾發行5張專輯、1張精選輯，二度攻蛋開唱，也分享玩樂團的生存指南，阿璞先搞笑說「已經寫完了，可以去聽我們的專輯《生存指南》」，他補充「樂團感情要好，因為本來就比較辛苦，不論是團體或是單玩樂團」，而樂團能持續走下去，阿璞強調「向心力不強的話，容易吵架就解散」，而從出道以來為其他歌手寫歌、製作歌曲，自行開車去表演，阿璞認為「以真誠心面對你的聽眾，你的創作持續為你說話，這才是面對低潮的想法」。

八三夭期許2020推出新專輯。（翻攝Youtube）

面對2020年新年願望，八三夭期許能推出全新專輯，到更多地方開更大型演唱會，也把「想見你想見你想見你」巡演帶到更多地方給大家。

(中時 )