2019年冠狀病毒疾病疫情蔓延，中國一些城市的工廠未如預期本週開工，但因中國先審核、批准大廠復工，類似鴻海、光寶等在印度工廠未受影響，也讓訂單出現小廠轉大廠效應。

有經濟專家認為，這波疫情將加快外資把製造基地從中國移往東南亞和南亞，但有台商告訴中央社記者，廠商分散製造基地的想法從中美貿易戰開始前、中國拉高工資及更多環保要求之下就已展開，只是速度不會這麼快，還需要1、2年的時間。

中國爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，當局延長年節假期，原訂本週一10日開工，但由於多地疫情嚴重，許多工廠迄今仍未開工。

許多在印度的製造商需要從中國進口零組件在本地組裝生產，中國的疫情導致電子零件、面板、空調壓縮機出口到印度中斷，有印度電視製造商甚至表示，香港供應商已趁機把面板價格提高5%到7%，一些在印度的外商則暫停維修，只把庫存零件用來製造。

不過，疫情嚴重使中國許多工廠仍未開工，或還在等當局審核開工後的防疫措施而未復工，一名在印度的不斷電系統外資廠商告訴中央社，現在只能銷售庫存，但聽到的消息是下週一17日中國供應商可能重新供貨。

這名外資廠商說，如果中國供應商遲遲無法供貨，對印度的業務確實會產生嚴重影響。

不過，一名台商告訴中央社，中國目前優先審核大廠開工的防疫計畫及開工許可申請，因此類似光寶、鴻海等在中國的工廠已經復工，連帶也讓鴻海、光寶在印度的工廠所需要的零組件供應無虞，因此這波疫情對大廠有利，反而是小廠因為出現缺料、缺件問題，讓客戶轉向鴻海、光寶等大代工廠下單。

一些經濟學家分析，中國的2019冠狀病毒疾病疫情嚴重打擊中國的製造業，讓中國製造業面臨近兩季的破壞，這將加速外國廠商轉移製造基地到印度、孟加拉和越南等新興經濟體。

一名電子業台商認為，早在中國逐年提高工資、提出更多環保及其他要求時，已有許多廠商開始分散、轉移製造基地到東南亞，隨著中美貿易戰開打，許多代工廠商在客戶要求下，也逐步增加在印度和東南亞的製造布局，這波疫情只是讓製造商更堅定從中國分散與外移的決心，但這外移過程不會是馬上。

這名台商說，轉移製造基地需要供應鏈、熟練工人和相關配套因素，因此從中國轉移製造到其他地區的過程和速度不會這麼快，還需要1、2年甚至更長時間。

對於印度，他認為，印度的市場龐大，且是進軍中東、非洲和歐洲的跳板，台灣製造業應該布局；但由於印度稅法繁複及政策和稅率經常改變，加上土地成本比東南亞高，還有政府的配合問題，台商在某種程度上還是需要小心審慎評估。

(中央社)