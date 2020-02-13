北海道外海規模7.0地震 最大震度4級無海嘯威脅 20:002020/02/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，日本時間晚間7時34分，北海道發生推估規模7.0地震，造成部分地區出現最大震度4級搖晃，但無引發海嘯威脅。 根據日本氣象廳觀測，這起地震的震央位於擇捉島東南方海域，震源深度約160公里。 觀測到震度4級的地方包括北海道根室市、標茶町、別海町等地；震度3級的地區包括北海道、青森縣、岩手縣等。 (中央社) #北海道 #地震 #日本 #威脅 #地區 也許您會感興趣 國際熱門新聞 有種！不甩新冠恐慌 他接下人球郵輪 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 日本出現第一個新冠肺炎死亡病例 - 國際 杜特蒂拒絕解除對台禁令 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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