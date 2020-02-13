日本放送協會（NHK）報導，日本時間晚間7時34分，北海道發生推估規模7.0地震，造成部分地區出現最大震度4級搖晃，但無引發海嘯威脅。

根據日本氣象廳觀測，這起地震的震央位於擇捉島東南方海域，震源深度約160公里。

觀測到震度4級的地方包括北海道根室市、標茶町、別海町等地；震度3級的地區包括北海道、青森縣、岩手縣等。

(中央社)