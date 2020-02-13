全台約30萬名失智症患者(包含極輕症)，每年成長1萬名，形同與時間賽跑的失智照護議題，更顯刻不容緩！成大老年學研究所、藝術研究所、職能治療所與台南市美術館合作，全國首創「藝術介入老人與失智」跨域課程，未來將把課程內容集結成書，南美館更規畫讓失智者走進館內參觀、作畫並辦展，讓更多人了解失智者面貌。

成大老年所所長白明奇說，失智症種類繁多，目前多屬保守治療，患者認知功能漸衰，造成諸多生活不便，但從臨床個案發現，藝術能緩和患者精神症狀與問題行為，兼顧身心健康。

他強調，失智患者對家人或照顧者生活影響層面甚廣，有患者懷疑八旬老伴與外籍看護有私情；也有患者頻打電話報警說媳婦盜領存款；還曾發生病人白天嗜睡、夜裡卻翻牆出走，家人四處急尋徹夜未眠等案例。

白明奇說，有文獻指出，藝術治療能刺激認知喚起情緒與想像力，進而達到舒緩失智患者身心症狀的正面效益，他的病患不乏因接觸藝術，病情轉穩的案例。他舉例，曾有一位失智奶奶記憶錯置混亂，認不出老伴，生活也無法自理，奇妙的是，透過繪畫創作，老奶奶情緒平靜且症狀減緩，還辦了畫展，「老天奪走她的記憶，就會還給她藝術！」

2006年成大設立台灣第一間老年學研究所，結合專業醫師與病房實務訓練，從生理、心理、社會三大領域探討老年學相關議題。2020年新設「藝術介入老人與失智」跨域課程，授課教師群包括神經學、失智症專家、老人醫學專科醫師、職能治療專家、藝術研究者、業師等。

課程內容涵蓋「長者藝術治療的技巧與效果」、「失智症與著色畫」、「藝術的身體論」、「歌聲中記起自己：音樂治療」等，既探討生理、心理也探討疾病，透過系統性課程與實際案例分享。

白明奇說，希望藉由課程帶領學生認識藝術介入對失智者所帶來的正面效應，未來也規畫將課程內容集結成書。成大醫學院院長沈延盛表示，面對高齡社會，醫師不再只是開藥治療病人，藝術治療是成大高齡老人治療很重要的一塊拼圖。

南美館館長潘(示番)說，「藝術家將眼睛變成手，將手變成眼睛，並與心靈融合一體來創作」，台南擁有目前全台最大、最美麗的美術館，南美館善盡社會責任，透過與成大老年所合作希望讓失智症這個議題受到更多關注，而南美館也實際以自身公共資源，提供資源讓藝術治療走進有需要的人的生命中。

(中時 )