日本出現第一個新冠肺炎死亡病例 19:582020/02/13 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本出現第一個新冠肺炎死亡病例，神奈川縣80歲女性。 (中時 ) #出現 #新冠肺炎 #死亡病例 #神奈川縣 #80歲 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎病毒會人傳人 趙少康：我可能是第一個講的 23:582020/02/09 政治 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 國際熱門新聞 有種！不甩新冠恐慌 他接下人球郵輪 - 國際 杜特蒂拒絕解除對台禁令 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 否認遭陸施壓才讚揚 譚德塞回關鍵五字 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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