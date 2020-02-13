2020年進金融監理沙盒案件數恐不如去年。金管會綜規處長林志吉13日公布，今年至今僅增加一件監理沙盒申請案，還是銀行申請的創新業務，正與銀行局討論，是否轉為「試辦」，即未必要進沙盒實驗。

台版金融監理沙盒在2018年5月上路後，到今年2月共受理13件申請案，核准七件進入沙盒實驗，二件因不具實驗性被駁回，另有一家業者考慮將其技術與銀行合作，因此撤回申請案，所以目前金管會手中僅有三件案子在審理中，一件還打算協調到申請試辦，一件即櫻桃支付仍在補件中，另一件也是金融科技業者，預估今年可進沙盒的案件恐不如去年多。

身兼金管會金融科技發展與創新中心執行秘書的林志吉表示，目前仍有28件金融科技創新案在輔導中，其中有二案是金融機構提出的輔導案，都是要申請行動身份認證，一家是銀行，另一家則是證券公司要用在投資身份認證，由於都是金融機構既業務的創新，金管會有意輔導二家業者，轉為申請「試辦」。

在金管會開放銀行、保險及證券業者若創新業務不涉修法，可申請試辦方案，不必進監理沙盒後，許多金融機構已轉申請試辦，要申請進沙盒多剩下金融科技業者，因為對金融法規不熟悉，許多都還要輔導一段時間，才可能正式遞件申請。

已核准的七件沙盒實驗案，凱基銀行實驗用電信帳單輔佐信用卡徵信資料，2019年8月已出沙盒，銀行公會正在修正銀行業辦理電子銀行業務安控作業標準，未來所有銀行都可適用；另有二家金融科技業者實驗外籍移工跨境小額匯款，已實驗九個多月，今年5月就實驗期滿，金管會已研擬電支條例，增列跨境小額匯款的有限執照法律依據，但因為要進立法院，修法進度較難預估，其中一家實驗者已申請延長實驗期間，以便繼續進行業務。

另外還有國泰人壽與易遊網合作異業網路投保；富邦銀行運用區塊鏈技術實驗跨行轉帳與支付；好好投資的基金交易平台；群益金鼎證券進行基金與股票T+0的資產轉換，則都已進沙盒實驗。

(工商 )