弘帆髮品業務擴大 元月營收增長逾13％ 20:012020/02/13 工商 李麗滿 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由髮飾代工貿易起家的弘帆（8433）在去年啟動美髮家電新增業務級，今年元月營收顯現綜效，一月合併營收達2.58億元、年增13.48％；弘帆因去年起越南廠投產，與東莞復工，目前總體受衝擊不大，股價在12日更挺進54.1元、拉升逾4％。 在中美貿易戰衝擊下，弘帆自2018年起啟動分散風險機制，包括斥資一億多在越南開展新生產基地，去年起即投產，而東莞普世飾品則是租地擴建，以非美地區接單為主，且越南廠進入全面智能生產後，進一步將小家電生產基地移往越南。 (工商 ) #弘帆 #月營收 #越南廠 #投產 #東莞 也許您會感興趣 推薦閱讀 和大1月營收年減7.68％ 13:402020/02/10 財經 加增口罩防疫品 陸逾3000公司跨界投產 13:502020/02/10 財經 詩肯台、星續展店 元月營收年增逾13％ 13:592020/02/10 財經 《業績-其他電子》朋億1月營收年減逾4成，首季表現綁手綁腳 10:342020/02/12 財經 葡萄王1月營收年減24％ 18:592020/02/12 財經 崇越科技1月營收 創歷史同期新高 19:002020/02/12 財經 農曆春節影響 群光、毅嘉1月營收減 19:012020/02/12 財經 《業績-電子通路》工作天數減近3成，聯強元月營收年減3成 16:482020/02/13 財經 乾杯集團1月營收2.65億元 再創歷史同期新高 17:492020/02/13 財經 仁寶1月營收年減24.8％、群光微減5.6％ 19:352020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 慘！新冠加反送中 香港要關七千家店 - 財經 全球航空業崩潰！新冠肺炎衝擊 春秋航空「超殺機票」只要27元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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