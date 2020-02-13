由髮飾代工貿易起家的弘帆（8433）在去年啟動美髮家電新增業務級，今年元月營收顯現綜效，一月合併營收達2.58億元、年增13.48％；弘帆因去年起越南廠投產，與東莞復工，目前總體受衝擊不大，股價在12日更挺進54.1元、拉升逾4％。

在中美貿易戰衝擊下，弘帆自2018年起啟動分散風險機制，包括斥資一億多在越南開展新生產基地，去年起即投產，而東莞普世飾品則是租地擴建，以非美地區接單為主，且越南廠進入全面智能生產後，進一步將小家電生產基地移往越南。

(工商 )