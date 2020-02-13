寶雅（5904）開春首場法說13日登場，寶雅受惠春節買氣旺與疫情掀口罩等個人衛生用品大賣所致，一月營收達16.31億元創新高，較去年同期成長25.72％；寶雅在法說指出，今年展店仍持續加速，包括寶雅開至250家、寶家開至30家，總計全台規模280家。

寶雅不畏疫情衝擊，除了展店加速，在市場行情亦逐步增溫，13日股價拉漲5.20％來到465元。對於法人關注疫情衝擊，寶雅總經理陳宗成指出，從元月營收大幅增長逾25％可以看出目前為止，疫情對寶雅還沒有壞的影響。而為迎來今年二品牌快速展店至少45家，包括寶家拓展25家、寶雅拓店20家，預計今年資本支出也大幅增加逾一成，約在9～10億元不等。

藥妝市場去年全台總金額達1981億元，年增3.3％，整體還是穩定成長，今年遇到春節前後即面臨到新冠肺炎疫情衝擊，但包括藥妝與美妝用品店、甚至五金家用的寶家業績亦不俗，1月營收再創新高，且寶雅原店全數成長，也讓經營團隊士氣大振，今年預計展至30家。

目前寶雅、寶家全台各為230家、5家，其中寶家台中大雅店將於2月22日開幕；而據寶雅指出，因防疫在台掀起的口罩之亂已過，不僅包括寶雅、寶家等均在春節前與春節後兩波搶購戰均有受惠，接下來包括消毒酒精也是配給，也有不少消費者開始到店買明星花露水等含酒精等相關抗菌商品。

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