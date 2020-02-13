新冠肺炎持續延燒，鄰近大陸的香港形勢嚴峻，同樣地狹人稠的新加坡狀況也相當緊繃；歌手何維健日前在星國的活動因疫情取消，他觀察當地民生狀況仍算穩定：「雖然很多人搶購罐頭等食物儲存，搞得大家很緊張，口罩、消毒液也很難找，但其他物資都足夠，大家照常生活工作，也提高警覺性、注意衛生。」

新加坡樟宜機場是亞洲重要的轉機據點，因應疫情，當地攻府上個月下令禁止曾到過大陸的旅客入境，何維健說：「因為新加坡來往旅客多，民眾心情難免比較緊張，希望疫情可以快點瓦解，大家一起度過難關。」何維健將照原訂計劃，於3、4月推出新歌，透過他與馬來西亞歌手方炯鎵，合作推動的原創音樂人平台「音樂霸」發行，顛覆以往由唱片公司或大型數位平台發行的模式。

「音樂霸」主要為各地音樂人發起創作專案，尋找合作伙伴寫歌、演唱，且所有參與的人都能共享收益；何維健與方炯鎵一年來在新馬各地尋找音樂人合作，累積不少創作歌曲，其中由方炯鎵詞曲創作的〈愛自己更深〉，已於大陸、海外各地的「抖音」累積近千萬點擊率，成績不輸線上歌手！何維健說：「由各地音樂人合作，再用專業的角度找人演唱發行，即便宣傳預算有限，但好音樂仍會被聽見。」能為音樂人開創更公平合理且透明的效益，令他感到滿足。

何維健預計3、4月推出新歌。（攝影師Kitoki Tan提供）

(中時 )