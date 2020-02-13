鍾瑶、羅宏正在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》飾演一對相互競爭又必須相互合作的冤家，由於西洋情人節將到來，忽然玩心大起的鍾瑶，提前想給羅宏正一個情人節驚喜，在片場趁他不注意時，悄悄從背後環抱他，並甜喊「情人節快樂」，還主動說要從背後環腰幫他別麥克風，即使兩人已經很熟了，但還是讓羅宏正害羞得不知所措，只能乖乖讓鍾瑶「為所欲為」，笑翻全場。

鍾瑶故意從背後環抱羅宏正給他驚喜。（三立提供）

鍾瑶說自己在愛情裡是個喜歡驚喜和浪漫的小女孩，回憶起情人節做過最浪漫的事是有一次自己爬到一棵樹上綁滿氣球，然後設計關卡讓對方在城市裡找線索，最後找到這顆綁滿氣球的樹，然後擁吻；也曾送過自己親手製作的「鐘瑶玩偶」，並告訴對方希望這玩偶可以陪他到處旅行，她喜歡製造驚喜給對方，送的禮物也喜歡比創意，因此也會期待對方的心意。有一年情人節男友帶她到高級餐廳吃飯，結果她不小心打翻紅酒，灑了對方一身，讓她笑說：「心情就像我在劇中全身被潑紅酒那樣的慘烈！」

羅宏正透露，曾收過最難忘的禮物是某女生用緞帶綁著自己，然後說：「今天屬於你的，要幹嘛都可以！」他笑說：「很誘人的禮物，但最後還是沒有收下！」他記得某年情人節剛好要拍戲，在轉換拍攝場地時車上的廣播正好播放陳奕迅的〈聖誕結〉，第一句歌詞是「落單的戀人最怕過節」，整車的人異口同聲說：「真的！」他大笑說那時才知道什麼叫「放閃的人有罪」，深刻感受於落單的戀人有多哀傷。他最嚮往的情人節，是和另一半一起在家吃飯、喝杯紅酒、輕鬆自在的聊聊天、看看電影，他認為能和對方悠閒自在的相處是最幸福的事。

被網友封為「巨嬰男」的羅宏正表示，目前戲裡對鍾瑶是有好感的，所以不斷找機會親近她，只是親近的方式比較像大屁孩，但若生活中遇到冰山類型的女生，羅宏正笑說不會主動接近，因為自己不是馴獸師，因為他是一隻等待馴獸師來馴服的野獸。私下的羅宏正其實有很屁孩也有很暖男的一面，對待另一半自認體貼，喜歡用開玩笑、嬉鬧方式跟對方相處，也會顧及對方感受，對女友以外的異性會盡量避免肢體上的接觸，因為他怕另一半會誤會、沒安全感，加上本身個性也比較害羞，故跟女生相處時會開玩笑但舉止仍很紳士。



(中時 )