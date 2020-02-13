黃士杰（左）、蘇韋華為《2020因為愛你》獻出「男男共浴」初體驗。（KKTV提供）

李時剛（右）演醉酒戲，加碼緊抱徐謀俊。（KKTV提供）

KTV與達騰娛樂聯合出品的全新浪漫BL劇《2020因為愛你》將在2月14日西洋情人節早上11點起，於KKTV台灣獨家首播。劇中飾演大哥元君澄的韓星李時剛不畏新冠病毒疫情，特別飛來台灣，參加今天（2月13日）舉辦的首映記者會。

《2020因為愛你》由曾獲柏林影展最泰迪熊導演獎等多項國內外大獎的導演周美玲執導，集結李時剛、徐謀俊、張又瑋、郭宇宸、黃士杰、蘇韋華等6位不同類型男星演出。看準現代人忙碌的生活節奏，以創新15分鐘短劇集的形式播出，要讓觀眾、粉絲們可以更輕鬆無負擔的追劇。

該劇以同父異母的元家三兄弟感情生活為主線，搭配勾心鬥角的商戰與家族鬥爭，除了撒糖撩觀眾心的BL甜寵劇情，也有陽剛味十足的追車、打鬥動作戲。

大哥元君澄（李時剛飾）意外結識熱心助人的林尋（徐謀俊飾），展開曖昧情。徐謀俊在記者會上爆料，有場李時剛酒醉撲倒他的情節，本來設定「醉倒」的李時剛雙手抱他，結果李時剛自己加戲，連腳都用上了，把他牢牢夾住無法動彈，讓他印象深刻。

老二元君道（張又瑋飾）對從小一起長大的玩伴楊翔實（郭宇宸飾）有強烈的占有控制慾。2人是該劇的「滾床擔當」，張又瑋一出場就「床咚」郭宇宸，還趴在對方身上「取暖」不肯起身，被暱稱為「野獸CP」！

老三元君平（黃士杰）與高中同學顏月戎（蘇韋華飾）個性相投，一舉一動都有濃濃的粉色氛圍。2人在劇組年紀最小，為彼此獻出「第一次」：首度與男性泡澡。「浴照」曝光時，李時剛還在一旁打趣說：「喔喔喔，是全裸嗎？」讓兩人急忙否認。

首映記者會由2020 新生代雙主唱嘻哈團體「Fun Ones 翻玩」開場，2人演唱為該劇量身打造的插曲《我們的羅曼史》，現場氣氛浪漫溫馨。多才多藝的李時剛也在記者會上獻唱片尾曲《My Way》，做為獻給觀眾的情人節禮物。

李時剛表示，他在南韓參與演出的舞台劇，因疫情取消全部場次，算是另類受災戶。

《2020因為愛你》2月14日11點起於KKTV台灣獨家首播，每周五、六早上11點更新，由「Fun Ones 翻玩」創作並演唱的插曲《我們的羅曼史》也將同步在KKTV全球數位上架。

除了台灣，《2020因為愛你》會在日本、泰國、越南、菲律賓、美洲、歐洲、大洋洲、印度、馬來西亞、新加坡等地都會播出，緯來電影台未來也會播出。

(旺報 )