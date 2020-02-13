大台中地區是台商大本營，中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，只要資金返台佈局投資腳步加快，高內需消費將推升房地產表現，增加政府稅收與就業機會。（盧金足攝）

中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰13日表示，人口紅利與低利率，雙利發威的優勢，游資充沛且剛性購屋需求強勁的市場情況下，2020年房市可望維持成長態勢。（盧金足攝）

中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰13日表示，人口紅利與低利率，雙利發威的優勢，游資充沛且剛性購屋需求強勁的市場情況下，2020年房市可望維持成長態勢，尤其台中市人口穩定增加，去年淨移入口達1萬1367人，北屯區增加4324人最多，其次為南屯區2914人，太平區以1977人居第三，自住買盤需求上升；至於未來最熱門的地段

，應是今年要配地的十四期重劃區，挾緊鄰水湳經貿園區重大建設優勢，看好該區未來潛力可望超過七期重劃區。

賴正鎰指出，中美貿易戰第一波貿易談判簽訂後，全球出口在武漢肺炎疫情控制後可望快速回溫，台灣經濟受惠轉單效應今年會更加顯著，在低利環境、游資充沛且剛性購屋需求強勁的市場情況下，2020年房市可望維持成長態勢。

台中去年不僅預售案創新高，新成屋及中古屋買賣交易很熱絡，全年買賣移轉4萬3438戶，較前年移轉戶數增加9％。鄉林不動產研究室研究發現，因應少子化，目前市場預售案仍以30坪以下兩房小坪數產品去化最快，交易熱門區域前五名為北屯、西屯、南屯、北區及太平區。

根據台中市不動產開發公會統計，2019年建商申報開工推案戶數2.5萬戶，較前年1.6萬戶成長幅度逾50％；總銷規模達2793.3億，不僅台中在地建商加速購地，還要跟來台中布局的外地建商搶地。

賴正鎰以去年最夯的G0站與G3松竹站周邊土地為例，每坪土地售價都超過40萬元，平均房價約漲2成左右，平均單價分別在22至28萬元左右，知名品牌建商的新案每坪開案價甚至超過30萬元。未來最熱門的地段應是今年要配地的十四期重劃區，挾緊鄰水湳經貿園區重大建設優勢，他看好該區未來潛力可望超過七期重劃區。

他進一步指出，台中市工商業發達，就業機會多，移入台中的人口增加，創造人口紅利，中科產能與規模持續擴大，累計引進206家高科技廠商，從業員工數達5萬多人，2019年營業額超越7800億元的產業動能優勢，去年建商大力推案，推案量約2800億元，今年初雖有新冠肺炎疫情的短期干擾，但大台中地區應可維持5至8％的成長量能。

(中時 )