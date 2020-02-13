受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣觀光產業進入寒冬！為了團結打群架，大日月潭觀光產業發展協會攜手台中市旅遊協會、彰化縣旅遊產業協會，13日聯合成立「大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟」，共同簽署合作意向書，期為中彰投地區的旅遊市場注入更多活力與亮點。

「大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟」成立大會，13日還針對新冠肺炎疫情所面臨的變數，邀集產官學界共同進行研討，擬出因應作為，參與的團體包括中彰投地區旅行社、遊覽車、台灣觀光巴士等旅遊業界參與，日月潭國家風景區管理處及南投、台中、彰化等三縣市政府也都派出相關代表與會、以行動力挺支持。

大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟發起人、也是大日月潭觀光協會理事長陳明賢指出，隨著大環境改變，單一縣市或協會單打獨鬥不僅辛苦、且成效不彰，而且交通部制定觀光紓困及振興補助方案中，鼓勵跨縣市區域合作，因此，結合中彰投三縣市觀光產業與旅遊界共同攜手，以區域為軸心合作，透過聯盟聯合推廣，再以民間機構角色，協助政府外部接軌，再創中彰投地區的觀光榮景。

13日中彰投地區三縣市觀光業者，在日月潭國家風景區管理處長洪維新的見證下，共同簽署合作意向書，期能加強中彰投三縣市觀光產業發展，並就區域觀光資源整合聯合行銷，以吸引國內外觀光客到中部地區作「區域旅遊」，各縣市政府相關單位也允諾，將會全力給予奧援，讓中部地區的觀光產業能突破景氣寒冬。

(工商 )