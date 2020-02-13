從主播轉戰演藝圈、有著知性氣質美的趙岱新，在情人節前夕為愛下廚，學做甜點給親愛的家人和男友周興哲吃。製作過程中趙岱新細心做筆記，帶著暗示甜笑說：「之後我會把我的筆記內容公開在IG上，希望有人看到可以做給我吃，當然也希望粉絲能把它學起來，做給心愛的人吃。」

甜點職人KID、趙岱新、甜點職人ROJ。（TVBS提供）

學做甜點過程中，趙岱新不斷向甜點職人Roj和Kid提問請教，也不忘邊吃剛出爐的餅乾，她透露自己很喜歡吃甜食，平常也會做些簡單的餅乾，但烤出來的餅乾不是太薄就是太大片，在這次甜點教學中得到超多受用的撇步。

趙岱新學做烤餅乾。（TVBS提供）

趙岱新自曝私底下的自己，被朋友冠上「走不進廚房的女人」，因為大家都不看好她的烹飪技術，結果有一天她主動邀約朋友來家裡作客，親自料理給大家吃，沒想到驚艷全場，連男友周興哲也誇讚：「好吃！」她最近想要進一步精進自己的廚藝，也去報名了烹飪課程，期許自己快速進步到隨手都能變出一桌好菜！

巨蠍座的趙岱新個性務實，自嘲常在節日當天才發現「原來今天是情人節」，但她本身不是一個太注重這些節日的人，她非常容易感到滿足，不會特別安排情人節要怎麼度過，覺得平平凡凡也很浪漫。被問今年的情人節怎麼過？她說：「不會與男友特別過，但如果有驚喜當然還是會很開心的。」

(中時 )