澳洲消防人員今天表示，在澳洲野火災情最嚴重的新南威爾斯州（New South Wales），所有火勢都已獲得控制，意味多月來奪走全國33條人命的野火危機告終。

新南威爾斯州鄉村消防局（Rural Fire Service）發言人告訴法新社：「截至今天下午，新南威爾斯州所有火勢現在都已獲得控制。」近期降雨幫助撲滅自去年9月起在東岸焚燒的大火，這是非常好的消息。

新南威爾斯州鄉村消防局副局長羅傑斯（Rob Rogers）在推特影片中表示：「在歷經極具毀滅性的火季後，新南威爾斯州所有火勢如今都已獲得控制，消防人員及居民在本季皆受盡苦難。」

羅傑斯還說：「並非所有火勢都已撲滅，州內最南部地區仍有一些火災，但所有火勢都已獲得控制，所以我們能真正專注於幫助人們重建。」

在澳洲東部及南部地區，大火燒毀逾1000萬公頃土地，至少奪走33條人命，估計有10億隻動物死亡，並且摧毀逾2500棟房屋。

這場危機造成雪梨等大城數週籠罩在煙霧之中，使得城鎮聯外道路中斷，軍方為此部署人員拯救受困居民。

然而，澳洲近日下起30年來最大降雨，撲滅了最大的火勢，未熄滅的火災也獲得控制。

(中央社)