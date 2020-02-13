蕭敬騰（老蕭）率領的獅子LION，近日推出新歌〈第一眼〉，詞曲由團長力Q創作，MV則是老蕭執導；MV拍攝當天，老蕭凌晨五點就率工作團隊前往北海岸取景，過程中驚險發生敞篷車「撞擊意外」，所幸無人受傷，讓所有人大捏冷汗！對於首次擔綱導演，老蕭開玩笑說：「這次一定拍超帥，不帥的話獅子解散！」

為了拍攝公路旅行橋段，製片特別租借一台車齡已57年的古董敞篷跑車，使用拖車運送敞篷車時，因上坡陡峭造成連接兩車的鐵片鬆脫，車子當場往後滑行，最後撞上山壁、車頭凹陷，事後修繕費高達40萬，老蕭說：「對車主真的很抱歉，很謝謝車主的出借，讓獅子有更帥的MV！」對於這次執導，老蕭謙虛表示：「當導演壓力還是滿大的，要把很多腦中的畫面轉換成真實場景真的不簡單。」

近來新冠肺炎疫情延燒，團員們表示還好大伙兒本來就不常出門，堪稱「宅男樂團」，所以對日常生活影響不大；不過吉他手小強有小孩，工作結束進家門前他都會特別注意，用酒精噴門把且勤洗手，而愛打球的老蕭近來也幾乎不出門，在家狂練吉他。〈第一眼〉MV於14日在YouTube的「獅子官方專屬頻道」首播。

獅子LION在MV裡帥氣地開著古董敞篷車。（華納提供）

老蕭（右）執導新歌MV。（華納提供）

獅子LION日前拍新歌MV。（華納提供）

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